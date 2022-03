Откриха жаба с нос като на тапир в Перу

Биолози откриха странна жаба с нос като на тапир в перуанската амазонска джунгла, съобщи Mail Online, цитиран от dariknews.bg.



Дългият и извит надолу нос на жабата ѝ служи, за да се зарива под земята. Учените са я открили благодарение на характерните звуци, които издава.



Видът е наречен Christened Synapturanus danta. Той има тъмна червеникаво-кафява кожа, но коремът е кремаво-жълт с кафяви петънца към страните. Тялото е дълго едва 1,8 см.

CHOCOLATE FROG?

Scientists have discovered a #NewSpecies of #frog after integrative taxonomic research.

Meet: Synapturanus danta • (Anura, Microhylidae) from the vast lower Putumayo Basin, Peru 2022https://t.co/27lHE4mtNC pic.twitter.com/xHyJBtfbW2