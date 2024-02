Принц Уилям присъства сам на наградите БАФТА 2024 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Принц Уилям беше заснет да минава сам по червения килим на 77-ата церемония на БАФТА в Лондон, докато съпругата му Кейт се възстановява от коремна операция.

41-годишният принц на Уелс, който от 2010 г. е президент на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство, изглеждаше елегантно в тъмносиньо кадифено сако с черни ревери, черен панталон и бяла риза.

Наследникът на трона не беше единственото дръзко лице, което се разходи по червения килим.

Watch the moment Prince William arrives at the BAFTAs.



You may not know that the Prince of Wales is actually the President of BAFTA 🍿🎭 pic.twitter.com/KEenMcu6hz