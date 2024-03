Коя е Роуз Ханбъри - жената, сочена за любовница на принц Уилям (СНИМКА)

Дългото отсъствие на Кейт Мидълтън от публичното пространство породи пикантни слухове около кралското семейство.

Всички се чудят какво се случва с отношенията ѝ с Уилям и нищо чудно, че отново се заговори за предполагаемата афера на принца с Роуз Ханбъри.

„Кралството е разтревожено от изчезването на Кейт Мидълтън. И сега интернет зевзеци предполагат, че отсъствието ѝ може да е свързано с това, че съпругът ѝ и бъдещ крал на Англия, Уилям, има афера“, заяви известният американски водещ, Стивън Колбърт, преди няколко дни, в предаването си „Късното шоу със Стивън Колбърт“, пише ladyzone.bg.

Everything we know about Rose Hanbury, Kate Middleton's former friend and the woman rumored to have had an alleged affair with Prince William.



The 39-year-old former model's official title is Sarah Rose Cholmondeley, Marchioness of Cholmondeley. She and her 63-year-old husband,… pic.twitter.com/B4SAGleVcJ