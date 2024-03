Щастлива и в добро здраве: Публикуваха нови СНИМКИ на Кейт Мидълтън

Нови снимки на принцесата на Уелс бяха публикувани в понеделник вечер, съобщиха АФП и Ройтерс, цитирани от БТА. На кадрите се вижда усмихнатата Кейт заедно със съпруга си, принц Уилям, на фермерски пазар в Уиндзор.

Здравният статус на принцесата е тема на множество спекулации седмици наред. Видео, публикувано от в. "Сън", както и снимка показват усмихнатата 42-годишна Кейт, облечена в спортен клин и черен пуловер. Според британските медии снимките на принцесата и съпруга ѝ са от събота. Фермерският пазар се намира недалеч от семейната резиденция.

В понеделник миналата седмица принцесата беше снимана в автомобил в компанията на принца на Уелс.

Kate Middleton is spotted with William on a visit to her favourite Windsor farm shop looking 'happy, relaxed and healthy' as Princess of Wales takes first steps towards a return to official engagements after abdominal surgery https://t.co/PLRAq8X4jq via @MailOnline — Nile Gardiner (@NileGardiner) March 18, 2024

Новите фотографии от понеделник вечер, публикувани от "Сън", бяха придружени от коментар "Радваме се да те видим, Кейт".

Kate Middleton breaks cover: Smiling Princess of Wales is pictured with Prince William during visit to farm shop in image that will silence the conspiracy theorists https://t.co/nlaRJcMkQg pic.twitter.com/TcoXfo6rhh — Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2024

Тази снимка ще сложи край на спекулациите, коментира "Дейли мейл". Според медията кадрите, на които Кейт изглежда възстановена и в добро здраве, ще успокоят хората.

В. "Сън" твърди, че Кейт и Уилям са присъствали на спортно събитие в неделя, на което са участвали трите им деца.

I don’t know if this is Kate Middleton or not, but if so, her husband, a whole ass Prince is ungentlemanly by making his wife carry a bag. The same wife who is recovering from serious abdominal surgery 😠 #WhereIsKate pic.twitter.com/PSdFJgY7AM — please dont be hysterical 🦺 (@xelocin) March 19, 2024

Британските медии припомнят, че Кейт няма да се върне към обществените си ангажименти преди 17 април. През януари беше съобщено, че принцесата на Уелс е претърпяла коремна операция.