Гръмотевична буря се разрази на концерт на Тейлър Суифт, евакуираха хиляди нейни фенове в Сидни

Феновете на Тейлър Суифт трябваше да бъдат евакуирани от концерта ѝ в Сидни, след като мълния удари в близост до стадиона "Акор" в австралийския град.

Изпълнението на певицата днес бе отложено, което разочарова 80 000 фенове, отишли на шоуто, което щеше да бъде първото шоу от турнето "Eras" на Тейлър в Сидни. Феновете, които бяха настанени на пода и на по-ниските нива на стадиона, бяха помолени да се преместят вътре след удар от мълния само на 10 км. от мястото.

Стадион "Акор" разпространи изявление, с което съобщи, че шоуто е било отложено. "Моля, имайте предвид, че поради метеорологичните условия началният час на шоуто е отложен. Останете добре скрити до второ нареждане и следвайте екраните на мястото на събитието и инструкциите на персонала," се казва в него.

🚨| The floor and lower bowl are currently being evacuated due to lightning strikes nearby the stadium at today's show of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in Sydney, Australia. Please stay safe and seek shelter for now #SydneyTSTheErasTour



pic.twitter.com/trs8heeziR