Учени откриха антитяло – противоотрова срещу много видове змии

Американски учени откриха антитяло, което може да блокира действието на смъртоносните токсини в отровите на много от змиите, срещащи се в Африка, Азия и Австралия, съобщи електронното издание "Юрикалърт", цитирано от БТА.



Антитялото, което защитава мишки от отровата на змии, включително на черни мамби и кралски кобри, е описано в изданието "Сайънс транслейшънъл медисин".



Разработката е дело на специалисти от изследователския център "Скрипс" в Калифорния.



В новото проучване са използвани лабораторно създадени форми на токсините, за да се изследват милиарди различни човешки антитела и да се идентифицира едно, което може да блокира активността на токсините.



Това е голяма стъпка към създаването на универсална противоотрова, която да е ефективна срещу всички змии, отбелязват учените.

Scientists at the IISc. in Bengaluru have developed a synthetic human antibody that can neutralise a potent neurotoxin produced by the Elapidae family of highly toxic snakes, which includes the cobra, king cobra, krait and black mamba.https://t.co/ssCYdaWH1I