Мъж се опита да пренесе през летище 100 живи змии в панталоните си (СНИМКИ+ВИДЕО)

Мъж се опитва да вкара контрабандно в континентален Китай повече от 100 живи змии, като ги скри в панталоните си, съобщават митническата служба в Кита.

Пътникът бил спрян, след като преминал през пропускателния пункт "нищо за деклариране" на границата между полуавтономния Хонконг и град Шънджън, пише vesti.bg.

При проверката се оказало, че в панталоните му имало 104 змии в "шест платнени торбички с шнурчета", се казва в изявление на китайската митница.

"Установено е, че всяка торбичка съдържа живи змии във всякакви форми, размери и цветове", се казва още в съобщението.

Във видеоклип, публикуван от китайските митници, се вижда как агенти надничат в прозрачни торбички, пълни с живи червени, розови и бели змии. Животните са предимно малки, но това е голям и стряскащ товар от плъзгащи се влечуги, особено за намиране под нечии панталони. Освен това, сред змиите има и отровни видове, като например кораловите змии - едни от най-отровните на планетата.

Строгите закони за биологична сигурност и контрол на болестите забраняват на хората да внасят в страната неместни видове без разрешение.

