Ерика Баду стана на 53 г.

Американската певица Ерика Баду, чието истинско име е Ерика Аби Райт, навърши 53 г. Тя е родена на 26 февруари 1971 г. в Далас, Тексас, САЩ.

Кралицата на нео-соула, както е известна в цял свят, се прочу с дебютния си албум „Baduizm“ през 1997 година. Тя е широко призната за своя принос в развитието на нео-соул музиката, стил, който съчетава елементи на соул, джаз и хип-хоп. Албумът бързо се превърна в комерсиален успех и спечели няколко награди Грами, включително за най-добър R&B албум.

Освен своя музикален талант, Ерика Баду е известна със своя уникален стил на обличане, който често включва тюрбани и еклектично облекло, както и със своя активизъм и отстояване на социални и политически причини. Тя е считана за една от най-влиятелните фигури в съвременната музика, вдъхновявайки множество изпълнители в различни жанрове.

След успеха на „Baduizm“, Баду продължава да издава успешни албуми като „Mama's Gun“ (2000), „Worldwide Underground“ (2003), „New Amerykah Part One (4th World War)“ (2008) и „New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)“ (2010), всеки от които допринася за нейната устойчива репутация като иноватор в музиката.

Ерика Баду е известна и със своята работа като диджей под псевдонима DJ Lo Down Loretta Brown и за своите участия в различни филми и телевизионни предавания.