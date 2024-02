Звезда от "Peaky Blinders" изплаши с вида си (СНИМКИ)

Звездата от сериала "Peaky Blinders" Пол Андерсън стряска с външен вид. Визията на актьора, превъплътил се в образа на Артър Шелби в поредицата за бандите на Бирмингам, предизвика безпокойството на феновете, след като Пол бе задържан с кокаин и амфетамин в лондонски пъб.

До ареста му се стигна след сигнал от клиент, който обяснил, че от тоалетната за инвалиди се носи миризма на крек, пише "Телеграф". Тогава в артиста бяха намерени различни забранени медикаменти, включително и лула за пушене на крек. Миналия месец Пол Андерсън се призна за виновен за притежание на няколко вида дрога. Според мнозина процесът срещу Андерсън ще попречи на участието му във филма, слагащ край на сагата “Peaky Blinders”.

Наскоро екранният Артър бе заснет от папараци в състояние близко до това на героя му в популярния сериал, разрошен и в меко казано странен вид.

Disheveled 'Peaky Blinders' star Paul Anderson looks unrecognizable in new photos - New York Post https://t.co/qp2WwGJOFG via @GoogleNews