Рокерът-готвач Дейв Майърс почина на 66 години ВИДЕО

Рокерът-готвач Дейв Майърс почина в сряда на 66 години, предаде Дейли Мейл.

В сетния му час край него била съпругата му Лил, както и големият му приятел Си Кинг. Дейв бил планирал погребението си като се надявал, че опечалените ще "отпуснат" с коктейли преди църквата и "празнични" пайове с месо, чипс и "прилично вино".

Планът включвал ковчегът му да бъде пренесен до гроба под звуците на The Best is Yet To Come на Scorpions, като готвачът се надявал, че това ще "развесели всички".

Звездата, родена в Кумбрия, казваше, че иска да бъде запомнен като „момчето, което е успяло“ и че ако хората научат нещо от живота му, то трябва да бъде: „Никога не ограничавайте своите амбиции. Насочете се към луната и може просто да стигнете до там".

Погребението на Дейв вероятно ще се състои през март, но телевизионният готвач, който придоби слава в средата на четиридесетте си години, изложи желанията си, преди да се разболее сериозно.

Дейв Майърс казваше, че срещата му със Си Кинг на снимачната площадка на филм на Катрин Куксън е най-големият момент в живота му, променящ всичко - отваряне на вратата към нова кариера в телевизията и намиране на любовта отново след загубата на годеницата му от рак на стомаха през 90-те години.

По това време е гримьор, а Си е директор на локациите.

Срещата със Си го доведе до срещата му със съпругата му Лили, която той наричаше Лил, докато снимат в Румъния. Той каза, че "много съжалява" заради липсата на деца - но "Лил... имаше готово семейство с две доведени деца" и това промени живота му.