Mодната икона Айрис Апфел почина на 102 години

На 102 г. почина Айрис Апфел, експерт по текстил, интериорен дизайнер и модна знаменитост, известна с ексцентричния си стил, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Смъртта ѝ бе потвърдена от търговския ѝ агент Лори Сейл, която нарече Апфел "необикновена". Не е посочена причина за смъртта. Тя беше обявена и на нейната страница в Инстаграм в петък.

Родена на 29 август 1921 г., Апфел беше известна с непочтителните си, привличащи вниманието тоалети, в които смесваше висша мода и огромна бижутерия. Класическата визия на Апфел например съчетаваше боа от пера с нанизи от огромни мъниста, гривни и сако, украсено с индиански мъниста.

С големите си кръгли очила с черни рамки, яркочервено червило и къса бяла коса тя се открояваше на всяко модно ревю, на което присъстваше.

Стилът ѝ е обект на музейни изложби и документалния филм "Ирис" на режисьора Албърт Мейзълс.

