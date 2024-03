Колекция от вещи на Елтън Джон беше продадена за над 20 млн. долара

Колекция от вещи на Елтън Джон беше продадена за над 20 млн. щатски долара, съобщи АФП, предаде БТА.

Очила, триптих на Банкси и още 900 предмета и произведения на изкуството бяха продадени на серия аукциони, обяви "Кристис".

Повечето вещи са били част от обзавеждането на луксозната резиденция на певеца в Атланта, САЩ. През 2023 г. Елтън Джон продаде имението за 7 млн. щатски долара.

