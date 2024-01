Елтън Джон ще получи награда "Гершуин" за популярна музика

Елтън Джон и авторът на песни Бърни Топин, плод на дългогодишното съвместно сътрудничество на които са много емблематични хитове, ще получат наградата "Гершуин" за популярна музика на Библиотеката на Конгреса, съобщиха Billboard и БТА.

Джон и Топин ще бъдат почетени на 20 март със звезден концерт във Вашингтон. Двамата са едва третото творческо дуо, което получава престижното отличие след Бърт Бакарак и Хал Дейвид през 2012 г. и Глория и Емилио Естефан през 2019 г.

Наградата "Гершуин" е учредена през 2007 г. и носи името на друг легендарен тандем в писането на песни - Джордж и Айра Гершуин. Сред предишните ѝ носители са Пол Саймън, Стиви Уондър, Пол Маккартни, Джони Мичъл, Лайънъл Ричи, Гарт Брукс.

