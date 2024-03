Откриха откраднато преди 30 години Ферари на пилот от Формула 1 (СНИМКИ)

Британската полиция съобщи, че е открила луксозно Ферари, откраднато преди 28 години.

Колата е собственост на пилота от Формула 1 Герхард Бергер. Той се състезава в Гран при на Сан Марино през 1995 г., когато неговото Ferrari F512M е откраднато заедно с друга спортна кола от Имола, Италия.

Полицията смята, че колата, която е обновена версия на емблематичната Testarossa на Ферари, е била изпратена в Япония скоро след като е била открадната. Спортният автомобил, боядисан в класическо червено, струва около 410 000 евро. Той е докаран в Обединеното кралство в края на 2023 г., предава Дарик.

Breaking News: #UK police have successfully recovered a #Ferrari F512M, stolen nearly 30 years ago from ex-Formula One driver Gerhard Berger during the 1995 San Marino Grand Prix.



The car, identified through Ferrari's verification for a #US buyer in a transaction via a UK… pic.twitter.com/Nm71ACs58i