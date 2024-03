Космическият кораб "Дракон" се скачи с МКС

Космическият кораб "Дракон" на американската компания "Спейс Екс", който превозва новия екипаж, се скачи с Международната космическа станция (МКС), съобщи сайтът на НАСА.



Скачването беше осъществено в автоматичен режим.



Капсулата, наречена "Индевър", вече е използвана за четири предишни пилотирани мисии от "Спейс Екс".

The #Falcon9 booster carrying the Crew Dragon spaceship with an international team on board has been successfully launched from Florida and is currently heading to the ISS - NASA pic.twitter.com/nS6BHhjSt4