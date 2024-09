Mилиардерът Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, излязъл в открития космос (ВИДЕО)

На повече от 700 км над Земята, четиричленен екипаж на мисията „Polaris“ на SpaceX влезе в историята с първата в света частна космическа разходка, предава "Дейли мейл". Малко преди обяд днес милиардерът Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, излязъл в открития космос.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ