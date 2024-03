Първата лесбийска сватба в английското кралско семейство (СНИМКИ)

Кралското семейство на Великобритания отпразнува първата си лесбийска сватба, след като пра-правнучката на крал Джордж V се ожени за своята австралийска приятелка на изпълнена със забавления церемония на открито в Нов Южен Уелс, Австралия.

39-годишната аристократка Елън Ласелс влезе в историята, като се ожени за Шантел Макферсън, известна като "Чан", на церемония, проведена в Байрън Бей Хинтерланд тази седмица.

Congratulations to Ellen Lascelles and Channtel McPherson, who got married this week in New South Wales 🥳🌈



Ellen is the the daughter of The Hon. Jeremy & great-granddaughter of Princess Mary, Princess Royal and Countess of Harewood,

1/2 https://t.co/3ug8ZLwW7A pic.twitter.com/TbPiSbldwX