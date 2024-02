Бионсе стана първата цветнокожа жена, оглавила класацията за кънтри музика на "Билборд"

Бионсе отново влезе в историята - суперзвездата стана първата чернокожа жена, оглавила класацията за кънтри музика на "Билборд", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Носителката на "Грами" постигна този успех, след като новият ѝ сингъл Texas Hold 'Em достигна първото място в чарта за кънтри еърплей тази седмица. Бионсе пусна песента на 11 февруари - по време на Супербоул, заедно с другия си сингъл 16 Carriages, който дебютира под номер 9 в същата класация.

