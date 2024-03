Теле с две лица продължава да живее напук на лошите прогнози (СНИМКИ)

Теле с две лица, родено в щата Луизиана, САЩ, продължава да живее и да расте осем дни след раждането си, съобщи АП.

Женското теленце е родено с четири очи, две усти, две носни издатини, две уши. Фермата на собствениците се намира на 145 км от Батън Руж.

Шансът за поява на подобно генетично отклонение е едно на 400 милиона, написаха собствениците Ерик и Доун Бро в пост, публикуван във Фейсбук. "Знаем, че това теле ще има кратък живот", каза Доун Бро.

Повечето телета с полицефалия, както се нарича това състояние, са мъртвородени. Някои живеят по няколко часа или няколко дни. Според справочника за странни събития на Рипли "Вярваш или не" (Believe It or Not!) теле с полицефалия е оцеляло 40 дни.

Осемдневното теле в Луизиана е обект на грижа от страна на ветеринари. По думите на собствениците то е изпитвало трудности да поддържа главата си, но с течение на времето е станало по-силно. Диша и от двата си носа, но очите му не засичат светлина и движение. Животното се храни с биберон, тъй като не може да суче. Собствениците му използват слинг заради слабост на мускулите на краката, пише БТА.

Собствениците, основатели на фермата Breaux Farms, не допускат посетители, които да фотографират телето, и са отказали интервю пред АП. За сметка на това те всеки ден публикуват кадри на нетипичното животно и държат в течение заинтересованите със състоянието му.