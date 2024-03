Отново арестуваха скандалния Андрю Тейт и брат му Тристан в Румъния (ВИДЕО)

Противоречивият инфлуенсър Андрю Тейт и брат му Тристан са арестувани в Румъния заради обвинения в сексуална агресия.

Братята са били задържани в понеделник вечерта по обвинения, които датират от периода между 2012 и 2015 г.

Те получиха европейска заповед за арест, издадена от Уестминстърския магистратски съд в Лондон - и предстои разследване.

Андрю, на 37 години, и Тристан, на 35 години, отричат всички обвинения срещу тях. Техни представители заявиха, че са "напълно ангажирани да оспорят тези обвинения с непоколебима решителност и категоричност". Във вторник те трябва да се явят пред Апелативния съд в Букурещ, за да бъде взето решение дали заповедта трябва да бъде изпълнена, предава Sky News.

Andrew Tate: “ I do not consent to being sent to the UK. Romania is my home and I wish to clear my name here.”



