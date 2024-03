Продуцент накарал Шарън Стоун да спи с Уилям Болдуин

Шарън Стоун за първи път разкри имената на хората, които са били замесени в скандална ситуация, в която продуцент я накарал да прави секс с колега, за да подобри представянето му във филма, който двамата снимали и да добави химия към екранната им връзка.

66-годишната актриса описа в мемоарите си от 2021 г. за натиска, който ѝ е бил оказан, без тогава да разкрива самоличности. Само преди дни обаче тя разкри кои са тези хора - актьорът е братът на Алек Болдуин, Уилям Болдуин, продуцентът е Робърт Еванс, а филмът е "Сливър", от 1993 г.

Еванс, който почина през 2019 г., е продуцент на филмите "Китайски квартал" ​​и The Cotton Club и ръководи проекти като "Кръстникът", "Италианската работа" и "Великият Гетсби".

"Сливър" беше следващият филм на Шарън, след като постигна огромен успех и се превърна в мегазвезда с хита от предходната година "Първичен инстинкт".

"Те очакваха да им поднеса на тепсия още един огромен хит и ми дадоха всякакви обещания. След като дойде вече времето да снимаме, ми казаха, че сме сключили прекалено суетна сделка и че няма да получа това, което ми се полага", сподели Стоун в интервю за популярен подкаст. "Тогава те започнаха да се опитват да ме обвинят за собствените си грешки, защото направиха ужасни грешки в начина, по който наеха режисьори и актьори."

