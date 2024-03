Мария Бакалова и Мария Гроздева подкрепят Валери в публиката на "Dancing Stars"

Единствената българска актриса с номинация за "Оскар" гледа Dancing Stars инкогнито в публиката, за да подкрепи своя любим Валери.

Мария Бакалова беше забелязана от наблюдателни зрители в публиката по време на живото предаване, въпреки опитите си да не се набива на очи. Без да бъде афиширана, красивата актриса седна между майката и бащата на гаджето си - каскадьорът Валери Григоров, който е сред участниците в танцовото шоу и засега се справя отлично на дансинга с партньорката си Дорина, пише dir.bg.





Мария за пръв път присъства в публиката на Dancing Stars, макар че половинката ѝ за четвърти път излиза под прожекторите.

Тя обаче редовно засвидетелства любовта си към него. Преди ден актрисата публикува тяхна обща фотосесия и я подписа с романтичното "You and me always". Тя направи това по случай 25-ия рожден ден на риалити героя - рожден ден, който двамата вероятно са отбелязали заедно.

В Dancing Stars Мария попадна в разгара на латино фиеста, в която 13-те звезди и техните партньори бяха решени да подпалят паркета с румба, самба, салса, мамбо и ча-ча-ча. С всяка следваща седмица конкуренцията на дансинга става все по-свирепа, а битката за титлата "Най-добър танцьор на Републиката" все по-безжалостна. Миналия вторник претендентите за славата вдигнаха летвата с изумителни танци и трудни поддръжки, а журито извади първите деветки и десетки.