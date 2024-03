И Джони Деп стана за смях с обработена СНИМКА

Не само Кейт Мидълтън се учи как да обработва снимки.

Джони Деп също стана за смях в социалните мрежи, след като качи обработен с Фотошоп кадър, на който позира с Робърт Дауни младши.

За да отпразнува наградния сезон на "Оскар"-ите и приятеля си, който спечели елитния трофей с изпълнението си в "Опенхаймер", Джони качи снимка в Инстаграм на тях двамата като по-млади. По-наблюдателните обаче заподозряха, че има нещо нередно във вече изтрития фотос. Те отчетоха, че Деп е "работил" върху стар кадър от 88-а, на който позират Сара Джесика Паркър и Робърт.

Оказа се, че актьорът е фотошопнал лика си върху Паркър, която позира до Дауни и реално такъв общ кадър на тях двамата не съществува.

Johnny Depp DELETES edited image of himself with Robert Downey Jr. after Oscars as fans roast him for the snafu: 'Damn Kate Middleton should've hired him to do the Photoshop!' https://t.co/CoJ6il0zaQ pic.twitter.com/c0vzNHcBJA