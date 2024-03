СНИМКА на покойната кралица Елизабет II с внуците ѝ, направена от Кейт Мидълтън, също е била манипулирана

Снимка, направена от Кейт Мидълтън на покойната кралица Елизабет II с внуците ѝ, е била “дигитално” променена, според фотографска агенция, която е разгледала снимката след скандала с портрета на принцесата на Уелс за Деня на майката.

Според информацията последната снимка на кралското семейство, която е подложена на проверка, е заснета от 42-годишната Мидълтън през август 2022 г. и е публикувана от Бъкингамския дворец на 21 април 2023 г. в чест на покойната кралица, която в този ден щеше да навърши 97 години.

На снимката покойната кралица е седнала на диван с 10 от своите внуци и правнуци в замъка Балморал.

Но в нова редакторска бележка Getty Images предупреждава, че изображението “е било дигитално подобрено при източника.”

Снимката изглежда има множество странности, както първо съобщи The Telegraph.

Едно от най-ярките несъответствия може да се види отстрани на полата на кралицата. Карираният десен не се подрежда в една линия и изглежда сякаш е бил изрязан и преместен на изображението.

Зеленият диван, на който седи кралицата, има подобно разминаване до правнучката Савана Филипс и под ръката на принц Джордж. А зад цвета на ризата на Джордж се вижда черно петно — там, където би трябвало да е десенът на роклята на братовчедка му’

Появява се и тъмно петно до ухото на принц Луи, както и назъбен контур, разкриващ други цветове зад силуета му. Друга назъбена и случайна цветна ивица може да бъде забелязана непосредствено до подлакътника на дивана.

