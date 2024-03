Джъстин Тимбърлейк пусна новия си албум "Everything I Thought It Was" след 6-годишна пауза

Шест години след като представи "Man of the Woods", Джъстин Тимбърлейк отново намира своя ритъм с новия си албум "Everything I Thought It Was". Eдна от най-големите поп звезди в музикалната индустрия, известенa с безбройните си хитове, се завръща с 18 чисто нови парчета. Джъстин си сътрудничи с Fireboy DML за песента "Liar", с Tobe Nwigwe за "Sanctified" и с колегите си от NSYNC в "Paradise".

Феновете му вече запознаха с тоталния хит “Selfish”, който излезе в края на януари, и с песента “Drown”, която беше пусната като сингъл в началото на този месец. Звездата нарича албума "най-семплия" си запис до момента, като го определя като "сложен в своята простота" и “невероятно откровен”.

Още от началото на кариерата си Джъстин Тимбърлейк е разгадал формулата за привличащата вниманието начална песен. След енергичен старт, с който призовава по-младото си аз да следва мечтите си (озаглавено "Memphis" по името на родния му град), певецът се обединява с друг хитмейкър, а именно диджеят Калвин Харис, в парчетата "F-kin' Up the Disco" и "No Angels". И двете са отличителни за Тимбърлейк - от запомнящите се мелодии до характерния му фалцет.

Темата за любовта прозира в целия 18-трактов проект, като най-амбициозното парче е под формата на седемминутен бавен джем.

През април Джъстин Тимбърлейк тръгва и на световното турне Forget Tomorrow World Tour. Наред с датите, обявени за САЩ и Канада, артистът ще зарадва и почитателите си в Европа в няколко избрани градове.

Tracklist:

1. "Memphis"

2. "F**kin' Up the Disco"

3. "No Angles"

4. "Play"

5. "Technicolor"

6. "Drown"

7. "Liar (ft. Fireboy DML)"

8. "Infinity Sex"

9. "Love & War"

10. "Sanctified (ft. Tobe Nwigwe)"

11. "My Favorite Drug"

12. "Flame"

13. "Imagination"

14. "What Lovers Do"

15. "Selfish"

16. "Alone"

17. "Paradise (ft. *NSYNC)"

18. "Conditions"