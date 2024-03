Меган Маркъл се завърна в Instagram, за да рекламира своя нов бизнес

Меган, херцогинята на Съсекс, се завърна в социалната мрежа Инстаграм, за да рекламира нов бранд, който ще предлага конфитюри, кухненски прибори и готварски книги, съобщи Асошиейтед прес.

Бившата актриса "излезе" от тази мрежа, когато се сгоди за британския принц Хари, а миналата седмица говори за заплахите от социалните медии.

В четвъртък в Инстаграм се появи новият акаунт American Riviera Orchard, за който се твърди, че е създаден от Меган Маркъл. В него има снимки на лого и линк към уебсайт, в който желаещите могат да се присъединят към списък за получаване на информация.

През февруари в патентното ведомство в САЩ са внесени документи за регистриране на името American Riviera Orchard с искане за защита на запазена марка за множество стоки и услуги. Сред тях са текстил, ножове, желета, конфитюри и мармалади, различни хранителни продукти за мазане. В регистрацията се посочва, че брандът може да предлага "кафе услуги във вид на сервизи за кафе и чай, за храни и напитки, декантери" и други съдове за напитки, както и готварски книги и търговски пространства.

Искането за запазена марка е внесено от компания Mama Knows Best, която според официални данни е регистрирана през януари в щата Делауер.

The American Riviera е фраза със запазена марка, използвана за реклама на туризма в района на Санта Барбара, щата Калифорния.

Представител на Меган Маркъл не е отговорил на запитване от Асошиейтед прес за коментар.