Пожар опустоши къщата на актрисата Кара Делевин (ВИДЕО)

Пожар опустоши къщата на британската актриса и манекенка Кара Делевин в Лос Анджелис, но жертви няма, съобщиха АФП и БТА.

"Не мога да повярвам. Животът може да се преобърне на 180 градуса, така че се радвайте на това, което имате", написа 31-годишната звезда в Инстаграм.

"Благодаря от цялото си сърце на пожарникарите и на хората, които се притекоха на помощ", добави звездата, която не е била у дома по време на пожара през нощта в четвъртък срещу петък.

В къщата с площ от 750 кв. м е имало двама души. Там са били и котките на актрисата, които са успели да избягат от пожара.

Кара Делевин е закупила този имот в квартал Студио Сити на Лос Анджелис през 2019 г. за 7 млн. долара.

Въпреки намесата на около стотина пожарникари, по-голямата част от сградата е изгоряла, от приземния етаж до покрива.

