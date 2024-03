Почина актьор от филма "Междузвездни войни"

Почина британският актьор Майкъл Кълвър, известен с ролята си в емблематичния научнофантастичен епос "Междузвездни войни: Империята отвръща на удара".

Звездата си отиде на 85-годишна възраст след продължително боледуване.

Кариерата на Кълвър обхваща дълъг период от над 50 години. Той участва във филмите "Шерлок Холмс", "Пътуване към Индия", "Тайната армия".

"Майкъл до голяма степен се отказа от актьорството в началото на 2000 г., за да концентрира усилията си върху политическата си активност", каза агентът му, цитиран от Daily Mail.

We are saddened to report that actor Michael Culver has passed away at the age of 85.



Culver was best know to Star Wars fans for portraying Captain Lorth Needa in ‘The Empire Strikes Back’. He also had a variety of roles across many stage, screen and radio productions. pic.twitter.com/JMdEx6vCdV