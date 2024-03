Кание Уест и съпругата му Бианка планират да си направят „куп бебета“

Според нова информация, рапърът Кание Уест и настоящата му съпруга Бианка Ченсори планират да си направят „куп бебета“. Това стана ясно след изявление на неговия най-добър приятел Джъстин ЛаБой пред TMZ в сряда, че двойката е „изключително щастлива“ и вероятно „ще си направи куп деца“.

Kanye West's friend reveals the rapper plans to have a 'bunch of babies' with wife Bianca Censori as he confirms the pair plan to start a family https://t.co/lmz5TjUWZk pic.twitter.com/Q3GSkuwK4N — Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2024

Критиците на 46-годишния Кание и на 29-годишната Бианка обаче не са убедени, че е добра идея двамата да създават семейство. През октомври миналата година източник, близък до двойката, разкри пред DailyMail.com, че рапърът е инструктирал Бианка „никога да не говори“ и че той е този, който ѝ диктува да носи ултраразголени тоалети на обществени места, пише още trafficnews.bg.

Като цяло цари мнението, че Кание се отнася към жена си като към кукла на конци, която му е напълно покорна и няма собствено мнение. Говори се, че нейните родители, които живеят в Австралия, са притеснени за влиянието на Кание върху Бианка, която на всичкото отгоре в последно време драстично отслабна.

Kanye West and his naked wife



Last night, Kanye West and his wife, Bianca Censori, were spotted heading to the studio together. pic.twitter.com/LrmIXa8Z6n — PJ (@pjdaddyofficial) February 7, 2024

Известно е, че Уест се месеше и в стила на бившата си съпруга Ким Кардашян, което от своя страна ѝ помогна да се превърне в модната икона, която е днес. Кание беше купил и цял гардероб с дрехи на следващата си приятелка Джулия Фокс, докато двамата излизаха за кратко преди връзката му с Ченсори.

Колкото до Бианка, много хора са шокирани от нейната разголена визия, която почти никога не оставя нещо на въображението, но пък други твърдят, че това е умен ход, който цели Бианка да стане известна и вече работи.

Красивата брюнетка често се носи без сутиен, застава в провокативни пози, носи чорапогащници или дантелени прозрачни клинове вместо панталони, които показват всяка част от нейните извивки.

Критиците на противоречивата двойка са на мнение, че Кание, който вече е баща на четири деца от брака си с Ким Кардашян – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм, не трябва да добавя нови наследници към настоящите си, тъй като страда от биполярно разстройство. Според други хора пък Бианка не е годна за майка, предвид шокиращите ѝ визии.

Kanye West could have ‘a bunch of babies’ with Bianca Censori, friend Justin LaBoy says https://t.co/Y1pb3FgVve pic.twitter.com/nTitpy8IBG — Page Six (@PageSix) March 14, 2024

Някои хора са написали в социалните медии следното: „Те се нуждаят от помощ, не от бебета. Никой от тях не изглежда да е с ума си“, друг е коментирал: „Първо трябва да се опитат да пораснат и да узреят малко. Надявам се, че ще имат малко повече самоуважение в името на децата си.“

Трети критик е добавил: „Съжалявам бъдещите им деца! Как ще обясниш на детето си един ден защо мама е носила толкова малко дрехи?“

Факт е обаче, че Бианка се разбира чудесно с децата на Кание от Ким и самата Кардашян е оставила австралийката да се изявява като грижовна мащеха. Бианка редовно е засичана в компанията на Норт, като видимо се разбира чудесно с първородното дете на Уест.