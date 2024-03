Това ли е новият Джеймс Бонд?

Британският актьор Арън Тейлър-Джонсън е получил официална покана да изиграе най-известния шпионин в света – Джеймс Бонд. По този начин се слага край на спекулациите относно наследника на Даниел Крейг.

33-годишният актьор все още не е приел официално ролята, но ако го направи, ще стане едва седмият актьор, който ще играе емблематичния британски таен агент от стартирането на франчайза през 1962 г., пише "Телеграф".

Aaron Taylor-Johnson has been offered the role of James Bond, taking over from Daniel Craig, The Sun reports.



He is expected to sign the contract in the next few days. pic.twitter.com/KwOlbnAysq