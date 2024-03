Кейт Мидълтън е болна от рак

Принцесата на Уелс обяви, че е диагностицирана с рак и е в ранен етап на “превантивна химиотерапия”.

В публикувано в петък видеопослание Кейт заяви, че на 14 януари е претърпяла тежка коремна операция заради заболяване, което се е смятало за нераково, но последвалите изследвания са показали наличие на рак.

В прочувственото послание 42-годишната принцеса разкрива, че диагнозата е дошла като “огромен шок” и че тя и принц Уилям са правили всичко възможно да я преживеят насаме в името на децата им.

Тя добави: "Добре съм и ставам все по-силна с всеки изминал ден, като се фокусирам върху нещата, които ще ми помогнат да се излекувам - в ума, тялото и духа си. Това, че Уилям е до мен, също е голям източник на утеха и увереност. Както и обичта, подкрепата и добротата, които показаха толкова много от вас. Това означава толкова много и за двама ни."

