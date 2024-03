Женските жаби използват намигването като тактика за флирт

Китайски учени установиха, че намигането при женски жаби се използва при общуване с мъжки с цел чифтосване, предаде Синхуа.

Преди се смяташе, че този социален сигнал е наблюдаван главно при някои примати, особено при хората и техните домашни животни.

Изследването е на учени от университета в Анхуей и е публикувано в списание „Кърънт байолъджи“ (Current Biology).

Eкспертите използват за проучването вида Odorrana tormota, който е от семейство водни жаби. Женските обитават шумни потоци и е известно, че употребяват ултразвукова комуникация. Изследователите доказват, че женските екземпляри намигат, за да общуват с мъжките и да ги подтикнат към чифтосване.

