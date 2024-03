Арнолд Шварценегер сподели, че му е поставен пейсмейкър

Екшън звездата и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер сподели, че е претърпял операция за поставяне на пейсмейкър, пише сайтът Дедлайн.

"Миналия понеделник ми направиха операция и вече съм малко повече машина: Имам си пейсмейкър", каза 76-годишният "Терминатор" в подкаста си Arnold's Pump Club.

"Преди всичко искам да знаете, че се справям чудесно! В понеделник ме оперираха, а в петък вече бях на голямо екологично събитие с моята приятелка и колежка Джейн Фонда. Никой никога не би си помислил, че седмицата ми е започнала с операция", обясни Арнолд Шварценегер за промяната в здравословното му състояние.

