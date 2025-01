Порно скандал между популярни стриймъри се пренася в съда

Блогърката, известна като Pxie, обвини популярния стриймър и политически коментатор Destiny (с истинско име Стивън Кенет Бонел II) в изпращане на нейни порнографски материали на трета страна без нейно разрешение, съобщава порталът Sportskeeda.

Pxie твърди, че Destiny е изпратил конкретни кадри с нея на жена, която след това ги е пуснала публично. Според нея, заради това тя е получила стотици нецензурни и обидни съобщения, които са се отразили изключително негативно на емоционалното ѝ състояние.

„За секунди моето достойнство, спокойствие и надежда за бъдещето ми бяха отнети, след като бях предадена от някой, на когото някога съм имала доверие“, написа Pxie, без да уточнява какви отношения е имала с Destiny. Тя увери, че инфлуенсърът е направил същото с поне още двама души. И обяви и решението си да го съди за незаконно разпространение на нейни интимни материали.

Самият Destiny, в отговор на обвиненията, отбеляза, че материали от Pxie са изтекли в мрежата без негово знание и разрешение.

Destiny has denied accusations that he deliberately leaked a woman's private images, claiming the leak happened without his "knowledge, consent, or authorization" pic.twitter.com/W0fpEJAs0O