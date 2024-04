Мъж твърди, че отпадък от МКС е паднал върху къщата му във Флорида (СНИМКА)

НАСА обяви, че иска да изследва предмет, за който жител на Флорида твърди, че е паднал върху къщата му и може да е от изхвърлени отпадъци от Международната космическа станция (МКС), съобщи АФП.

Обектът ще бъде изследван в Космическия център "Кенеди" във Флорида, за да бъде определен неговия произход.

Макар и да тежи по-малко от килограм, той пробива покрива на къща на жител на Нейпълс, Флорида, на 8 март. Човекът - Алехандро Отеро, е публикувал снимки в "Екс" на полуцилиндричен сив обект и дупка в пода. Той е "пробил покрива и два етажа", пише Отеро в социалната мрежа.

https://t.co/l5QBrHYOZ3

Florida man nearly hit by possibly space junk that tore through roof of his home: Almost hit my son