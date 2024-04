Лара Крофт e най-емблематичният герой от видеоигрите

Лара Крофт победи Марио и Соник, за да бъде обявена за най-емблематичния герой във видеоигрите, съобщиха от Sky News, предаде vesti.bg.

Звездата от поредицата на филма "Tomb Raider" се класира на първо място в анкета на Bafta, проведена сред повече от 4000 геймъри от цял свят.

Крофт изпреварва легендарния Марио на Nintendo на второ място, а Агент 47 от поредицата Hitman е трети.

В топ 10 попаднаха още таралежът Соник на Sega, Линк от игрите на Zelda, Master Chief от поредицата Halo на Xbox и класическият герой Pac-Man, който похапва точки.

Крофт се появява за първи път в играта Tomb Raider през 1996 г. за оригиналните PlayStation, PC и конзолата Sega Saturn.

