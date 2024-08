След смъртта на 117-годишната Мария Браняс: японка на 116 години е най-възрастният човек в света (СНИМКА)

Японка, която е на 116-годишна възраст, ще бъде обявена за най-възрастния човек в света от Световните рекорди на Гинес, предаде Reuters, цитиран от dariknews.bg. Това се случва след смъртта на 117-годишната испанка Мария Браняс Морера по-рано тази седмица.



Томико Итока, родена на 23 май 1908 г., живее в японския град Ашия и е бивша алпинистка. Тя е следващата поред в класацията за най-възрастен човек в света.

#Japan’s Tomiko Itooka, who is 116 years old, is set to become the oldest person in the world after the passing of Maria Branyas, who formerly held the title at 117 years old.https://t.co/Gz0Y0bI8j9