24-годишна Кралица на красотата почина след корекция на устните

Внезапно почина Кралица на красотата, след като се подложи на операция на устната.

24-годишната Мис Венецуела, се престрашила за хирургична интервенция на лицето за отстраняване на „малка бучка“ на горната ѝ устна.

Уайлевис Брито, която стана Мис Венецуела, обаче издъхва на 8 април по време на процедурата.

