Почина майката на Джон Бон Джоуви

Майката на Джон Бон Джоуви, Карол А. Бонджоуви, е починала на 83 години.

Карол починала във вторник, 9 юли, три дни преди 84-ия си рожден ден, в Медицински център Монмут, Лонг Бранч, Ню Джърси, потвърждава PEOPLE.

„Нашата майка беше сила, с която трябваше да се съобразяваме, нейният дух и способността ѝ оформиха това семейство. Тя много ще ни липсва“, каза Бон Джоуви в изявление от името на семейството.

Освен че е основател на фен клуба на едноименната група на сина си, Карол е предприемач, управляващ няколко бизнеса. Записва се в морската пехота на САЩ през 1959 г., където служи почтено на страната си и се запознава с бъдещия си съпруг Джон Бонджови, старши.

Jon Bon Jovi’s Mom Carol Bongiovi Dies at 83: 'A Force to Be Reckoned With' https://t.co/iZg8Jgvbe5