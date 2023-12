Крис Рок има връзка с бившата на Кание Уест (СНИМКИ)

Крис Рок явно е намерил любовта в лицето на бившата приятелка на Кание Уест и Wiz Khalifa - Амбър Роуз. Двамата предизвикаха слухове, че са двойка след като се появиха заедно в Ню Йорк, съобщава изданието Radar.

От папарашките снимки се вижда, че 58-годишният комик изглежда е щастлив да е в компанията на бившата еротична танцьорка. Двамата се държали непринудено по време на своята разходка и първа публична среща, отбеляза още изданието. По информация те били забелязани от очевидци да влизат в апартамента на Рок в Манхатън.

