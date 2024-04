Истинският меч "Екскалибур" бе открит в Испания (СНИМКИ)

Тайните на древния исторически меч, кръстен на легендата "Екскалибур", се разкриват, след като изследователите най-накрая определиха възрастта му.

Първоначално железният меч, напомнящ на средновековната легенда, е намерен забит в земята през 1994 г. в археологически обект в стария град на Валенсия, разположен на източния бряг на Испания. Мястото се намира на север от древния римски форум, в район, който е бил обитаван от различни култури през цялата история на града, припомня vesti.bg.

Предвид местоположението му изследователите нарекли артефакта "Екскалибур" на името на митичния меч от британската легенда за крал Артур. Митът разказва за специален меч, който бил забит в камък с помощта на магия. В историята само младият Артур успял да извади меча от камъка и след като го направил, бил коронован за крал.

Възрастта на меча, намерен във Валенсия, остава неясна още от откриването му, което затруднява опитите за тълкуване на значението му. Сега обаче Службата по археология (SIAM) към Градския съвет на Валенсия успя да датира меча, като определи, че той произхожда от X в., което прави артефакта на повече от 1000 години.

Това поставя оръжието в периода, когато голяма част от Иберийския полуостров, включително Валенсия, е била под ислямско управление, като този район е наричан Ал-Андалус. Ислямският период в Испания започва през 711 г. и завършва през 1492 г. след успешна военна кампания на силите на европейските християнски кралства.

