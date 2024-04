Актьорът Майк Майерс с първа публична поява от година (ВИДЕО)

Актьорът Майк Майерс за първи път се появи на публично събитие в рамките на година.

Той присъства на 49-ата галавечер на наградите AFI за цялостно творчество в събота.

60-годишната звезда от сериала “Шрек” беше с посивяла коса, далеч по-различна от рошавата му кафява коса, която поддържаше през цялата си холивудска кариера. Той изглеждаше елегантно в смокинг за пищното събитие, на което беше почетена Никол Кидман.

Actor Mike Myers makes first public appearance in a year at AFI awards https://t.co/URkS4sJBg5 pic.twitter.com/Vp9uvpjEzd

Видео показва как Майерс спира да се снима с фенове на път за театър "Долби" в събота вечер.

Актьорът е извън светлината на прожекторите от няколко години, като последната му роля е във филма на Дейвид О. Ръсел от 2022г., “Амстердам”. Същата година актьорът създава и участва в сериала на Netflix The Pentaverate.

Майерс споделя живота си със съпругата си Кели Тисдейл, на 47 години, и трите им деца: Спайк, на 12 г., Съндей, на 10 г., и Полина, на 8 г.

Актьорът се запознава с изпълнителката още през 2006 г. и тихомълком се женят през 2010 г.

Mike Myers debuted a new look as he made his first public appearance in a year pic.twitter.com/D3zQDT3iSH