Кейт Мидълтън с първа публична поява, след като обяви, че е приключила с химиотерапията

Кейт, принцесата на Уелс, направи първата си публична поява в неделя, след като обяви, че е приключила химиотерапията и ще се върне към някои обществени задължения, съобщи АП, предава БТА.

Кейт и съпругът ѝ, принц Уилям, бяха видени в неделя да посещават църква заедно с крал Чарлз Трети и кралица Камила близо до кралското им имение Балморал в Шотландия.

