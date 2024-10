Кейт Мидълтън с първи официален публичен ангажимент след химиотерапията (СНИМКИ)

Кейт, принцесата на Уелс, се появи неочаквано заедно с принца на Уелс на посещение в Саутпорт, където проведоха частна среща с опечалените семейства на три деца, убити при нападение с нож през юли, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Това беше първият официален публичен ангажимент на Катрин, откакто приключи лечението си с химиотерапия.

Кралски източници твърдят, че тя е решила да се присъедини към принц Уилям, за да покаже своята "подкрепа, съпричастност и състрадание към местната общност“.

Двойката разговаря със спасителите, които помогнаха на мястото на нападението с нож в северозападния крайморски град. Кейт прегърна някои от спасителите, а началникът на пожарната Фил Гариган заяви, че "тя е видяла емоцията в тях“.

Посещението на кралската особа в Саутпорт беше планирано като скромно събитие, за да може да прекара време насаме със семействата на трите загинали деца и с учителя по йога, който е присъствал по време на нападението.

We continue to stand with everyone in Southport. Meeting the community today has been a powerful reminder of the importance of supporting one another in the wake of unimaginable tragedy. You will remain in our thoughts and prayers. W & C pic.twitter.com/CP2DXJaqW2 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2024

Но Кейт беше изненадващо допълнение, тъй като тя направи една от малкото си публични изяви тази година, след като разкри диагнозата си от рак.

Облечена в дълго кафяво палто с есенен вид, тя пристигна със съпруга си, за да се срещне със семействата на опечалените и със спасителите, които принц Уилям определи като "герои“.

След като химиотерапията ѝ приключи, Кейт започна постепенно да се връща към активна дейност, отбелязва Би Би Си.

