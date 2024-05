Китара на Ерик Клептън ще бъде продадена на търг за половин милион долара

Акустичната китара, която според аукционерите е използвана от Ерик Клептън при създаването на хитовата му балада "Wonderful Tonight", ще бъде продадена на търг следващия месец с ориентировъчна цена 500 000 долара.

Сред изброените отличителни белези на китарата са обгаряния, оставени от цигарите, които Клептън е държал под струните.

