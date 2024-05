"Мегалополис": Първи кадри от новия си филм на Франсис Форд Копола (ВИДЕО)

Адам Драйвър на покрива на небостъргач в град, който напомня Ню Йорк, готов да скочи в неизвестното - Франсис Форд Копола разкри в събота първи откъс от новия си филм "Мегалополис", който ще представи на кинофестивала в Кан, съобщи АФП.

Американският режисьор ще бъде в центъра на вниманието на "Кроазет" от 14 до 25 май тази година, 45 години, след като "Апокалипсис сега" му донесе втора "Златна палма" след "Разговорът" от 1974 г. Копола не е режисирал игрален филм след Twixt през 2011 г.

Тийзърът на новия филм на Копола излезе на 4 май и съвпадна с 88-годишнина от рождението на съпругата на режисьора, Елинор Копола. Тя почина на 12 април тази година.

A first look at Francis Ford Coppola's #Megalopolis has arrived. The director says "I must have rewritten it 300 times."



“I wasn’t really working on this screenplay for 40 years as I often see written, but rather I was collecting notes and clippings for a scrapbook of things I… pic.twitter.com/YcQuVhlthj