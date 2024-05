Големите деца на Никол Кидман се отказаха от нея заради секта

Актрисата Никол Кидман получи престижната награда за цялостно творчество на Американския филмов институт, но церемонията мина под мрачната сянка на сектата на сциентолозите.



Кидман се появи в целия си блясък на червения килим в компанията на съпруга си Кийт Ърбан и двете им дъщери Съндей Роуз и Фейт Маргарет. На събитието обаче липсваха другите две деца на актрисата - Конър и Изабела Круз. Кидман отказа да отговаря на въпроси за отсъстващите и дори не ги спомена в благодарствената си реч.

Nicole Kidman and Keith Urban’s daughters Sunday, 15, and Faith, 13, made a rare appearance as Nicole was honored at the 49th AFI Lifetime Achievement Award Gala. 💞



Sunday wore a floral strapless gown and Faith was in a coral dress. Nicole’s niece Sybella is seen in red. pic.twitter.com/yhygSJTSBZ