Меган Маркъл е най-нехаресваната световна знаменитост за 2024 г.

Съпругата на принц Хари Меган Маркъл оглави класацията на най-нехаресваните знаменитости, пише Mirror.

Списъкът е съставен въз основа на анкета. Първо място в него зае херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, а нейният съпруг, принц Хари, заема четвърто място в списъка.

Преди три години принц Хари и Меган Маркъл обявиха, че отказват да изпълняват кралски задължения и искат да живеят обикновен живот. След това те направиха редица гръмки изявления, които сериозно навредиха на отношенията им с кралското семейство. В същото време администраторът на уебсайта на британското кралско семейство премахна титлата на принц Хари „Негово кралско височество“ от съответния раздел на портала.

На второ място е не по-малко известната американска актриса Амбър Хърд, която се прочу между другото и със скандалния си развод със звездата от "Карибски пирати" Джони Деп, припомня vesti.bg.

Amber Heard, Meghan Markle and James Cordon voted most disliked celebrities of 2024 - (See full list)



It's not a good day to be a celebrity. Not when a 'most disliked celebrities of 2024' list drops anyway.



The list goes on and on and on and on and...… https://t.co/SDSE1FKS5m pic.twitter.com/NJMwCrFHyT