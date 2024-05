Тейлър Суифт се завърна начело на британската класация за албуми с The Tortured Poets Department, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, предаде БТА.

На 9 май започна европейската част от световното турне на певицата - Eras, което допълнително повиши интереса към последните ѝ песни. Суифт изнесе концерти в Париж, днес е третият ѝ концерт в Стокхолм, след което в края на месец май ще се изяви пред почитателите си в Лисабон.

Второто място в британския чарт за албуми е за американската рок група "Кингс ъв Лиън", която дебютира в подреждането тази седмица с продукцията Can We Please Have Fun. Това е деветият студиен албум на бандата, като успява да се изкачи до най-високото място в подреждането.

Третата позиция е за Дуа Липа и новият ѝ албум Radical Optimism, който миналата седмица оглавяваше британското подреждане. Тя обаче отстъпи на Тейлър Суифт челната позиция в чарта.

В челната петица място намира рапърът Гъна с продукцията си One of Wun, който дебютира тази седмица в британското подреждане за албуми.

Уикенд е на пета позиция в класацията с The Highlights.

Американската певица Сабрина Карпентър с хита си Еspresso e на върха на британската класация за сингли. Хозиър е на второто място в чарта с Too Sweet. Третата позиция е за Шабузи с A Bar Song (Tipsy).