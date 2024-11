Тейлър Суифт предизвика тежки задръствания в Торонто на финала на турнето си (ВИДЕО)

Тейлър Суифт официално пристигна в Канада за последните концерти от турнето ѝ The Eras Tour. След като кацна в Торонто в четвъртък, поп звездата и екипът ѝ бяха посрещнати с екстравагантен ескорт, воден от полицейското управление на Торонто. Въпреки вълнението около предстоящите ѝ шест концерта в Rogers Centre, кортежът предизвика противоречия сред местните жители, които бяха попаднали в големи задръствания.

„Ето какво сериозно не е наред с Торонто“, пише един от потребителите на X. “Чудесно е, че толкова много хора се вълнуват от концертите на Тейлър Суифт, но сериозно... Имаме много сериозни проблеми с трафика, които оказват влияние върху живота и икономическото благополучие на толкова много хора, но не оставяйте една знаменитост да чака в задръстването.“

„Концертът на Тейлър Суифт в Торонто 6 вечерта означава седмица на още по-лош трафик от обикновено“, пише друг.

Полицията в Торонто имаше своите основания за такава прекомерна колона от автомобили, като се има предвид фактът, че три от концертите на Суифт бяха отменени през август в резултат на терористична заплаха във Виена. В началото на август Суифт отмени три от концертите си в Австрия на стадион „Ернст Хапел“ във Виена, след като беше уведомена за планирана терористична атака.

На 7 август властите арестуваха 17-годишен младеж и 19-годишен младеж за предполагаем заговор за терористични атаки по време на концертите на Суифт във Виена, които бяха насрочени за 8-10 август. На 8 август е арестуван 18-годишен мъж. По-късно същия месец заместник-директорът на ЦРУ потвърди, че замисленият терористичен заговор по време на концертите на Суифт във Виена е целял да убие „огромен брой“ хора.

Поради тази причина е необходимо да се повиши сигурността в Торонто, заяви говорителят на полицията в Торонто Надин Рамадан.

„Тейлър Суифт привлича голям брой последователи, които са много активно ангажирани, и от съображения за обществена сигурност ние улесняваме движението ѝ в града“, каза Рамадан в изявление за Fox News Digital. „За да бъдем ясни, допълнихме с няколко разузнавателни коли и мотоциклети, но останалото принадлежи на собствения ѝ екип за сигурност. От съображения за оперативна сигурност не мога да споделя точния им брой“.

„В нито един момент не е имало пълно затваряне на улици“, добави Рамадан. „Магистралите не бяха затворени. Имаше само подвижно затваряне на Gardiner [Expressway] и магистрала 427, което отне общо 20 минути.“

View from my office of the lineup that’s stretching multiple city blocks for #TaylorSwift concert in Toronto. pic.twitter.com/ILwwCXbePh